القبض على مجموعة إرهـابية خلال عملية بحث وتمشيط بولاية تيسمسيلت

11 مايو، 2023

تم يوم أمس القبض على مجموعة إرهـابية خلال عملية بحث وتمشيط بمنطقة عين القصرية بسيدي مصباح بلدية برج الأمير عبد القادر بولاية تيسمسيلت.

وحسب بيا وزارة الدفاع الوطني، يتعلق الأمر بكل من بلعقبان رشيد، المكنى عدي الذي التحق بالجماعات الإرهـ ـابية سنة 2003 ، ووابر حمزة الذي التحق بالجماعات الإرهـ ــابية سنة 2016

بالإضافة إلى نواور بلال الذي التحق بالجماعات الإرهـابية سنة 2016، و الإرهـابي خباز إبراهيم المكنى عبد الودود.

ووفقا لنص البيان فقد مكنت العملية من استرجاع 3 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وبندقية نصف آلية من نوع سيمينوف وقنبلة يديوية وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى

رمزي أحمد توميات

11 مايو، 2023

مقالات ذات صلة

بسبب نشره لتدوينة “الله _ الوطن_ الوالدين”: السلطات المغربية تطارد الأمين العام للمنتدى المغربى لحقوق الانسان بتهمة إهانة الملك محمد السادس

12 يونيو، 2019

بوتين: روسيا تأمل أن تتجاوز الجزائر الصعوبات التي تواجهها وتعزّز سيادتها

24 أكتوبر، 2019

المدير العام للاتصال والإعلام والتوثيق بوزارة الشؤون الخارجية: الجزائر مصمّمة على الدفاع على مصالحها الحيوية و استعادة مكانتها التي تستحقها

1 نوفمبر، 2021

قادمة من إسبانيا…وصول أول رحلة بحرية بعد استئناف نشاط النقل البحري

30 أكتوبر، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: