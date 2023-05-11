القبض على مجموعة إرهـابية خلال عملية بحث وتمشيط بولاية تيسمسيلت

تم يوم أمس القبض على مجموعة إرهـابية خلال عملية بحث وتمشيط بمنطقة عين القصرية بسيدي مصباح بلدية برج الأمير عبد القادر بولاية تيسمسيلت.

وحسب بيا وزارة الدفاع الوطني، يتعلق الأمر بكل من بلعقبان رشيد، المكنى عدي الذي التحق بالجماعات الإرهـ ـابية سنة 2003 ، ووابر حمزة الذي التحق بالجماعات الإرهـ ــابية سنة 2016

بالإضافة إلى نواور بلال الذي التحق بالجماعات الإرهـابية سنة 2016، و الإرهـابي خباز إبراهيم المكنى عبد الودود.

ووفقا لنص البيان فقد مكنت العملية من استرجاع 3 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وبندقية نصف آلية من نوع سيمينوف وقنبلة يديوية وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى

رمزي أحمد توميات

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