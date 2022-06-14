القائم بأعمال سفارة جنوب إفريقيا: سندعم شعب وحكومة الجمهورية الصحراوية إلى الأبد

14 يونيو، 2022

جدد القائم بأعمال سفارة جنوب إفريقيا لدى الجمهورية الصحراوية، سيلو باتريك رانغوميس، التأكيد أن بلاده ستدعم شعب وحكومة الجمهورية الصحراوية إلى الأبد.

وقال رانغوميس في تصريح لوسائل الإعلام بعد استقباله من طرف رئيس الجمهورية الصحراوية، إبراهيم غالي، أنهم :”في جنوب إفريقيا مقتنعون بأن الشعب الصحراوي يستحق أن يقرر مصيره بنفسه وأن الكفاح من أجل الاستقلال يجب أن يستمر”.

وأوضح ذات المتحدث، أن زيارة وفد جنوب إفريقيا لمخيمات اللاجئين الصحراويين، تأتي في إطار تعزيز العلاقات من خلال الاجتماعات المنتظمة مع الحكومة الصحراوية والشركاء في الجمهورية الصحراوية، وكذلك من أجل التعبير عن التضامن بين جنوب إفريقيا والجمهورية الصحراوية.

ليديا كبيش

14 يونيو، 2022

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