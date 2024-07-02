القبض على 5 ارهابيين في برج باجي مختار وتمنراست

تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي في عمليتين منفصلتين خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 23 جوان، من القاء القبض على 5 ارهابين بالقطاع العملياتي برج باجي مختار والقطاع العسكري تمنراست بالناحية العسكرية السادسة.

وأسفرت العملية الأولى على مستوى القطاع العسكري تمنراست عن توقيف 4 إرهابيين. حيث يتعلق الأمر بكل من “إين أجنة أحمد” المدعو “أحمد التارقي”. “فوغاس عبد الكريم” المدعو “بكة”، “أبرزولغ موسى” المكنى “مشقي”. و”حاج عصمان بوجمعة” المكنى “جما”.

هذا وكان بحوزة الإرهابيين الذين ينتمون للجماعات الإرهابية النشطة في منطقة الساحل، رشاشين خفيفين من نوع. FMPK أربعة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف؛ سلسلتي ذخيرة تحتوي على 139 طلقة عيار 7.62 54 x مم. ستة مخازن ذخيرة تحتوي على 148 طلقة عيار 7.6239 x مم.

في حين أسفرت العملية الثانية والتي نفذت على مستوى القطاع العملياتي برج باجي مختار، عن توقيف الإرهابي المبحوث عنه “بربوشي معطا مولان”.

رمزي أحمد توميات