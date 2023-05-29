الفيضانات: تخصيص ألف مليار للتكفل بالمتضررين وإعادة إسكان العائلات غدا

أكد اليوم الاثنين، وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد خصّص مبالغ مالية معتبرة من أجل التكفل بالمتضررين من الفيضانات.

وجاء ذلك، خلال الزيارة التي قام بها رفقة وزيرة التضامن إلى ولاية تيبازة، للوقوف على حجم الخسائر. وتقديم التعازي لعائلات الضحايا.

واقاد مراد أن الرئيس تبون قد أسدى تعليمات صارمة للتكفل بالمتضررين من الفيضانات. مضيفا بالقول:” أنه لن يرتاح لنا بال إلا بعد أن يتم التكفل بكافة المتضررين”.

كما أكد وزير الداخلية، على أنه تم إحصاء وتسجيل كل من تضررت منازلهم وممتلكاتهم من أجل التكفل بهم خلال فترة لا تتجاوز 48 ساعة، مؤكدا ل العائلات المتضررة سكناتها من الفيضانات سيتم إعادة إسكانها وترحيلها غدا الثلاثاء بالتنسيق مع المصالح الولائية.

وفي هذا الصدد، كشف نفس المسؤول، أنه تم إحصاء 131 متضرر، أين سيتم إعادة اسكانها غدا بكل من بلديات بوهارون، فوكة، وخميستي، مزضحا أن ماحدث في فوكة سببه البناء الفوضوي على حافة الأودية

ليديا كبيش

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