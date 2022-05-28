الفيتنام تشيد بالدور الايجابي للجزائر في إحلال الاستقرار ودعم التنمية المستدامة في إفريقيا

الفيتنام تشيد بالدور الايجابي للجزائر في إحلال الاستقرار ودعم التنمية المستدامة في إفريقيا

ترأس الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رشيد شكيب قايد، مناصفة مع نائب وزير الشؤون الخارجية لجمهورية فيتنام الاشتراكية،Pham Quang Hieu يومي 26 و27 ماي الجاري، بعاصمة البلاد هانوي، الدورة الثالثة للمشاورات السياسية الجزائرية-الفيتنامية.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية فقد تطرق الطرفان بهذه المناسبة لمسائل التعاون الثنائي بين البلدين وللتحضيرات الجارية لعقد الدورة الثانية عشر للجنة المختلطة الثنائية الجزائرية-الفيتنامية والتي تتزامن مع إحياء الذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين

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وقد تناول الجانبان خلال هذا الاجتماع الإجراءات الكفيلة بإعطاء دفع قوي للتعاون الثنائي لاسيما في مجال ترقية المبادلات التجارية و الاستثمار.

كما اتفق الطرفان على عقد الدورة الثانية عشر للجنة المختلطة الثنائية خلال الفصل الرابع من السنة الجارية، وتحادثا عن كيفية تفعيل دعمهما المتبادل على المستوى المنظمات الدولية.

وبهذا الخصوص، اتضح جليا التوافق التام لرؤى البلدين اتجاه القضايا الدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك، يضيف ذات البيان.

ومن جهته، أثنى الجانب الفيتنامي على الدور الايجابي الذي تلعبه الجزائر في إحلال الاستقرار وسلم ودعم التنمية المستدامة في إفريقيا بصفة عامة.

وفي هذا الإطار عبر رئيسا وفدي البلدين عن استعداد سلطات البلدين لإحياء الذكرى الستين لإقامة العلاقات الثنائية بكيفية تليق بالعمق التاريخي للعلاقات الجزائرية –الفيتنامية.

وفي ختام الدورة الحالية تم التوقيع على اتفاقية تعاون بين المعهد الدبلوماسي و العلاقات الدولية لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج للجزائر والأكاديمية الدبلوماسية الفيتنامية.

وللإشارة، فقد حظي الأمين العام بلقاء وزير الشؤون الخارجية لجمهورية فيتنام الاشتراكية، BUI Thanh Son، حيث استذكر الطرفان العمق التاريخي للعلاقات الثنائية و تبادلا وجهات النظر حول كيفية تعزيزها في مختلف المجالات بما يتماشى مع المصالح المشتركة لشعبي البلدين الصديقين.

كما شكل هذا اللقاء فرصة لنقل دعوة السيد رمطان لعمامرة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج لنظيره الفيتنامي لزيارة الجزائر.

وكان قد استقبل الوفد الجزائري من طرف وزير البناء الفيتنامي، NGUYEN Thanh Nghi، بصفته الرئيس المشترك للجنة المختلطة الثنائية الجزائرية الفيتنامية، حيث تم التركيز بهذه المناسبة على التحضير الجيد لأشغال الدورة الثانية عشر للجنة وكذا مشاريع الاتفاقيات الثنائية التي سيتم مناقشتها خلال انعقادها.

وعلى هامش الدورة الثالثة للمشاورات السياسية بين البلدين، زار الوفد الجزائري ضريح الزعيم التاريخي لجمهورية فيتنام الاشتراكية الفقيد ‘هو تشي منه”، أين وضع السيد الأمين العام إكليلا من الزهور.

كما وقف الأمين العام والوفد المرافق له عند النصب التذكاري للترحم على أرواح ضحايا حادث سقوط الطائرة المأساوي الذي أودى بحياة خمسة عشر صحفيا جزائريا و تسعة صحفيين فيتناميين وكذا طاقم الطائرة، في 8 مارس 1974، خلال الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الراحل هواري بومدين لفيتنام.

وقد اغتنم الأمين العام فرصة تواجده بدولة فيتنام الصديقة لإجراء زيارة ودية لنجل القائد التاريخي للثورة الفيتنامية الفقيد “جنيرال جياب” أين استذكر الطرفان صور التضامن التي ميزت علاقات البلدين منذ تلك الفترة الزمنية.

رمزي أحمد توميات

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