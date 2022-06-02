الفريق شنڨريحة يلقي النظرة الأخيرة على جثمان اللواء الراحل ناموس

2 يونيو، 2022

ألقى الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، النظرة الأخيرة على جثمان اللواء ناموس حميدو الذي وافته المنية أمس الأربعاء، إثر مرض عضال.

إلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الفقيد ناموس حميدو تم بالمستشفى المركزي للجيش بعين النعجة بالعاصمة.

وكان الفريق شنڨريحة، قد قدم تعازيه إلى أسرة اللواء ناموس.

وجاء في برقية تعزية، “إنه على إثر وفاة اللواء ناموس حميدو بالمستشفى المركزي للجيش، محمد الصغير النقاش بعين النعجة بعد مرض عضال، يتقدم السيد الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأصدق عبارات التعازي والمواساة إلى أسرة المرحوم وأقاربه، متضرعا إلى المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.”

رمزي أحمد توميات

 

2 يونيو، 2022

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