الفريق شنڨريحة يستقبل المدير العام للشركة الروسية “روزوبورون إكسبورت”

28 يونيو، 2022

استقبل صبيحة اليوم الثلاثاء، الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي،، بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، المدير العام للشركة الروسية “روزوبورون إكسبورت”، ألكسندر ميخييف.

ووفقا لبيان لوزارة الدفاع الوطني، فقد حضر اللقاء ألوية وعمداء من أركان الجيش الوطني الشعبي ووزارة الدفاع الوطني. وكذا أعضاء الوفد الروسي.

كما أجرى الطرفان محادثات تناولت حالة التعاون العسكري بين البلدين. وبحثا سويا السبل والوسائل الكفيلة بالارتقاء به إلى مداه المنشود.

وأشار البيان، أنه جرى في ختام اللقاء، تبادل هدايا رمزية من قبل الطرفان.

رمزي أحمد توميات

28 يونيو، 2022

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