الفريق شنقريحة يُعزي في وفاة العميد عبد الحكيم ڨعشي

6 مايو، 2022

بعث الفريق سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأصدق التعازي والمواساة إلى أسرة المرحوم وأقاربه، متضرعا إلى المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

وكان المرحوم العميد عبد الحكيم ڨعشي قائد المدرسىة الوطنية للصحة العسكرية قد إنتقل إلى رحمة الله صبيحة اليوم الجمعة بالمستشفى المركزي للجيش “محمد الصغير نقاش” .
“إنا لله وإنا إليه راجعون”

ش.ن

6 مايو، 2022

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