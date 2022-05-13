الفريق شنقريحة يعزي في وفاة المجاهد محمد علاق

13 مايو، 2022

تقدم اليوم الجمعة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة، بتعازيه القلبية لعائلة المجاهد اللواء المتقاعد محمد علاق الذي وافته المنية اليوم.

وجاء في نص التعزية: “على إثر وفاة المجاهد اللواء المتقاعد محمد علاق، يتقدم الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأصدق عبارات التعازي والمواساة إلى أسرة المرحوم وأقاربه”.

وأضاف الفريق :”متضرعا إلى المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

ش.ن

13 مايو، 2022

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