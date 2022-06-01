قدم الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، تعازيه إلى أسرة اللواء ناموس حميدو الذي وافته المنية اليوم الأربعاء .

وجاء في برقية تعزية، “إنه على إثر وفاة اللواء ناموس حميدو بالمستشفى المركزي للجيش، محمد الصغير النقاش بعين النعجة بعد مرض عضال، يتقدم السيد الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأصدق عبارات التعازي والمواساة إلى أسرة المرحوم وأقاربه، متضرعا إلى المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.”

ش.ن

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