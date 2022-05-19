الفريق شنقريحة يشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي ليلي “ردع 2022” بالناحية العسكرية الخامسة

19 مايو، 2022
أشرف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة، على تنفيذ تمرين تكتيكي ليلي “ردع 2022” بالناحية العسكرية الخامسة، حسبما أفادت به وزارة الدفاع الوطني، في بيان لها.
ووفقا لنص البيان، فإن التمرين نفذته وحدات الفرقة الأولى المدرعة فضلا عن وحدات من مختلف القوات والأسلحة.
وتابع الفريق شنقريحة، عن كثب مجريات التمرين الذي نفذ ليلا في ظروف قريبة من الواقع وفقا للخطة الموضوعة وتماشيا مع الأهداف المسطرة
كما يؤكد تنفيذ هذا التمرين، التطور والجاهزية العملياتية التي بلغتها قواتنا المسلحة في السنوات الأخيرة.
رمزي أحمد توميات
19 مايو، 2022

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