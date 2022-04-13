قام الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي اليوم الأربعاء بزيارة عمل وتفتيش إلى قيادة القوات الجوية، أين أكد سعي القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي المتواصل للرفع من قدرات قواتنا الجوية، وذلك من منطلق أن التفوق الجوي كان ولا يزال متطلبا عملياتيا في غاية الأهمية بالنسبة لبلادنا.

وقال الفريق شنقريحة:”إن مسعانا المتواصل الرامي إلى الرفع من قدرات قوام المعركة لدى الجيش الوطني الشعبي، من خلال تفعيل وتدعيم عرى العمل البيني المنسجم ما بين الأسلحة والقوات، يملي علينا اليوم، أكثر من أي وقت مضى، السهر على التكييف المستمر والمتواصل لتشكيلات قواتنا المسلحة مع المستجدات الجيواستراتيجية المستجدة على الساحتين الإقليمية والدولية”.

وأضاف ذات المتحدث:”ومن منطلق أن التفوق الجوي كان ولا يزال متطلبا عملياتيا في غاية الأهمية بالنسبة لنا، فقد أوليناه الرعاية التي تليق به، طبقا لتوجيهات عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، سواء من خلال التكوين الجيد والعصري للعنصر البشري، أو من خلال توفير التجهيزات العصرية “.

ويالمناسبة شدد الفريق شنقريحة على أن القدرة على التحكم في العتاد الحديث، وتحضير إدماجه ضمن قوام المعركة، سيسمح بتجسيد الأهداف المسطرة، حاثا الإطارات والأفراد على أن يولوا المهام المخولة كل العناية التي تلـيق بها.

كما أكد أن القدرة على التحكم في هذا العتاد الحديث، وتحضير إدماجه ضمن قوام المعركة، وحسن استخدام كافة التجهيزات العصرية الموجودة في الحوزة، سيسمح بتجسيد العديد من الأهداف المسطرة على غرار الرفع المتواصل للقدرات العملياتية للوحدات الجوية، لاسيما فيما تعلق بمدى استعمال أنظمة الأسلحة المتطورة، هذا إلى جانب تعزيز وتدعيم قدرات الإطارات وقيادات الأركان في ميادين التخطيط والتحضير والتنفيذ.

وقال رئيس أركان الجيش:”حرص أن أحثكم أنتم إطارات وأفراد القوات الجوية، بأن تولوا المهام المخولة لكم كل العناية التي تلـيق بها، بشكل يدفع الجميع ويحفزهم على أدائها على الوجـه الأحسن وفي الوقت المناسب والحقيقي، بما يكفل بلوغ المردودية العالية والمطلوبة مهما كانت الظروف والأحوال”.

رمزي أحمد توميات

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