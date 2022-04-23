الفريق شنقريحة يشدد على أن الجزائر تتوفر على كل مقومات التجدد والانطلاق

الفريق شنقريحة يشدد على أن الجزائر تتوفر على كل مقومات التجدد والانطلاق

شرع اليوم السبت رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة، في زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة، أين شدد على أن الجزائر تتوفر على كل مقومات التجدد والانطلاق نحو وجهتها السليمة.

وأوضح الفريق شنقريحة قائلا: “هو الأمر الذي يتطلب تكاتف جهود كافة أبناء الجزائر، لتحقيق التنمية الوطنية الشاملة والنهوض ببلادنا لتحتل مكانتها المستحقة بين الأمم”.

وأكد ذات المتحدث للمرابطين على الثغور وفي كامل إقليم الناحية العسكرية الرابعة على غرار زملائهم على مستوى كافة النواحي العسكرية تقديره الكبير للجهود المضنية التي تبذلونها في سبيل أن ينعم وطننا المفدى وشعبنا الأبي بالأمن والأمان.

ومن جهة أخرى، قال رئيس أركان الجيش: “إن نعمة الأمن التي ننعم بها اليوم لا تقدر بثمن، ويجب علينا جميعا المحافظة عليها وتعزيزها. في ظل مشروع إقامة وتعزيز أسس الدولة الوطنية. في كنف جزائر جديدة، قوية ومزدهرة”.

وتابع الفريق شنقريحة قائلا: “جزائر تتوفر على كل مقومات التجدد والانطلاق بنفس أقوى، وإرادة أصلب، نحو وجهتها السليمة. وهي طموحات تتطلب تكاتف جهود كافة أبنائها، في جميع القطاعات. لاسيما القطاع الاقتصادي، الذي يعد الدعامة القوية، والركيزة الأساسية. لتحقيق التنمية الوطنية الشاملة، والنهوض ببلادنا، لتحتل مكانتها المستحقة بين الأمم”.

رمزي أحمد توميات

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