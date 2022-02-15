الفريق شنقريحة يستقبل رئيس أركان دولة أنغولا

استقبل اليوم الثلاثاء، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان القوات المسلحة لدولة أنغولا حسبما أفادت به وزارة الدفاع الوطني في بيان لها. .

وقال الفريق شنقريحة:” هذه الزيارة تؤكد عزمنا على العمل سويا في ظل إرادة سياسية متبصرة، كما سيكون لها الأثر الايجابي المباشر في مضاعفة فرص اللقاءات والمشاورات.”

وأكد رئيس أركان الجيش، أن التجربة المكتسبة في إطار مكافحة الإرهاب على مر السنين، أظهرت أنه لا يوجد بلد في منأى عن التهديدات الإرهابية، مشددا على أن مكافحة هذه الظاهرة لا يمكن أبدا أن تكون مهمة بلد واحد. كما أكد الفريق شنقريحة، على أن الجزائر سعت للمساهمة بشكل كبير في تحسيس المجتمع الدولي بخصوص الطابع العابر للحدود لآفة الإرهاب.

رمزي أحمد توميات

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