الفريق شنقريحة يستقبل المدير العام للأركان العسكرية الدولية لمنظمة حلف شمال الأطلسي

الفريق شنقريحة يستقبل المدير العام للأركان العسكرية الدولية لمنظمة حلف شمال الأطلسي

إستقبل اليوم الأربعاء الفريق سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق هانس وارنر وييرمان. المدير العام للأركان العسكرية الدولية لمنظمة حلف شمال الأطلسي “الناتو”، حسبما نقله التلفزيون العمومي.

ووفقا للمصدر، فإن الفريق هانس وارنر وييرمان. المدير العام للأركان العسكرية الدولية لمنظمة حلف شمال الأطلسي. يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر تدوم يومين، على رأس وفد عسكري هام.

واستهلت مراسم الاستقبال، بتحية العلم الوطني. وتقديم التحية العسكرية للضيف من طرف تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي.

وشهد اللقاء حضور كل من قادة القوات، ورؤساء الدوائر ومديرين مركزيين بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي. بالإضافة كذلك إلى أعضاء الوفد العسكري لحلف شمال الأطلسي.

من جهته، اوضح الفريق شنقريحة، أن هذه الزيارة ستسمح للطرفين بحصر أفضل، للتحديات الأمنية المعترضة. وصياغة رؤية مشتركة. من شأنها أن تحمي أكثر المنطقة من مخاطر حالة اللاستقرار

ليديا كبيش

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