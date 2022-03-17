تنقل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة مباشرة إلى منطقة العملية العسكرية التي تم خلالها القبض على 7 إرهابيين والعثور على جثة آخر.

و حسب بيان لوزارة الدفاع، فقد تفقد الفريق شنقريحة رفقة اللواء حمبلي نورالدين، قائد الناحية العسكرية الخامسة، الوحدات العسكرية المشاركة في هذه العملية النوعية، أين خاطب بعين المكان الأفراد العسكريين اللذين أثبتوا شجاعتهم وبسالتهم.

و أشاد رئيس أركان الجيش بهذا العمل البطولي، كما أبلغ الأفراد العسكريين تحيات وتهاني رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون.

و وقف الفريق شنقريحة على ظروف عمل التشكيل العملياتي لهذه الوحدات، مسديا لأفرادها توجيهات، حاثا إياهم على بذل المزيد من الجهود للحفاظ على أمن الوطن والمواطنين ومواصلة مكافحة فلول الإرهاب بكل عزيمة وفخر واعتزاز بهذا الواجب المقدس.

رمزي أحمد توميات