الفريق شنقريحة: بلادنا اليوم أكثر من أي يوم مضى بحاجة إلى توحيد جهود كافة أبنائها المخلصين

الفريق شنقريحة: بلادنا اليوم أكثر من أي يوم مضى بحاجة إلى توحيد جهود كافة أبنائها المخلصين

قال اليوم السبت، الفريق شنقريحة:” إن بلادنا اليوم أكثر من أي يوم مضى بحاجة إلى توحيد جهود كافة أبنائها المخلصين لإحباط ما يحاك ضدها من مؤامرات ودسائس تستهدف وحدتنا الترابية والشعبية”.

وأضاف الفريق شنقريحة، في كلمة على هامش زيارته التفقدية إلى القطاع العملياتي ببرج باجي مختار:”جهود قوامها الوحدة والانسجام والتلاحم بين مختلف شرائح أبناء الشعب الجزائري وعمادها الثقة في مؤسسات الدولة وعلى رأسها الجيش والالتزام بواجب خدمة الوطن من أجل الجزائر الجديدة التي رسم معالمها رئيس الجمهورية”.

وأوضح رئيس أركان الجيش، أن هذا التلاحم الذي بفضله تمكن الشعب الجزائري من تحرير بلادنا من قيود المستعمر ومكننا من دحر أفة الإرهاب الهمجي وسيمكننا دون شك من الاستمرار في مسيرة الرقي.

وأضاف الفريق شنقريحة أن المشهد واضح كل الوضوح لأن المتمعن في الحملات المسعورة التي تتعرض لها بلادنا في الأونة الأخيرة لايحتاج إلى تفكير طويل و تحليل عميق حتى يدرك خبث نواياها وخساسة مروجيها الذين خانوا وطنهم وباعوا ضمائرهم وشرفهم.

كما أكد رئيس الأركان، أنه في الوقت الذي تحتاج الجزائر لتعزيز وحدتنا الوطنية والتفاف كل القوى حول المصلحة العليا للوطن تحاول هذه الأطراف المأجورة وعن قصد تحاول زرع بذور التفرقة والفتنة بين أبناء الشعب وبين الشعب وجيشه.

رمزي أحمد توميات

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