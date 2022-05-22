الفريق شنقريحة: أعداءنا يعملون على ضرب الوحدة الوطنية
حل اليوم الأحد، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة بالناحية العسكرية الثانية بوهران، في زيارة عمل وتفقد.
وقال الفريق شنقريحة في كلمة توجيهية ألقاها خلال الزيارة :”إن تقوية أسس الجزائر الجديدة هي مسؤولية الجميع ويشارك في بنائها كل أبنائها المخلصين بالاعتماد على ما تزخر نفوسهم من صدق الولاء ونبل الأحاسيس”.
واضاف رئيس أركان الجيش: “أشد على أيدي كافة أبناء الوطن الأعزاء لتغليب المصلحة العليا للوطن والانخراط بقوة في هذه المبادرة الصادقة المستلهمة من قيم أمتنا العريقة ومبادئ ثورتنا الخالدة.”
وتابع الفريق شنقريحة قائلا:”ان أعداءنا يدركون تمام الإدراك أن سر قوتنا يكمن في وحدتنا وهم يعملون على ضرب هذه الوحدة من خلال بث خطاب الفتنة والتفرقةّ”.
واسترسل رئيس أركان الجيش بالقول :”إن هذه المؤامرات والممارسات العدائية وإن أضحت خلفياتها مكشوفة للعيان فإننا مطالبون بالتصدي لها بحزم”.
رمزي أحمد توميات