حل اليوم الأحد، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة بالناحية العسكرية الثانية بوهران، في زيارة عمل وتفقد.

وقال الفريق شنقريحة في كلمة توجيهية ألقاها خلال الزيارة :”إن تقوية أسس الجزائر الجديدة هي مسؤولية الجميع ويشارك في بنائها كل أبنائها المخلصين بالاعتماد على ما تزخر نفوسهم من صدق الولاء ونبل الأحاسيس”.

واضاف رئيس أركان الجيش: “أشد على أيدي كافة أبناء الوطن الأعزاء لتغليب المصلحة العليا للوطن والانخراط بقوة في هذه المبادرة الصادقة المستلهمة من قيم أمتنا العريقة ومبادئ ثورتنا الخالدة.”

وتابع الفريق شنقريحة قائلا:”ان أعداءنا يدركون تمام الإدراك أن سر قوتنا يكمن في وحدتنا وهم يعملون على ضرب هذه الوحدة من خلال بث خطاب الفتنة والتفرقةّ”.

واسترسل رئيس أركان الجيش بالقول :”إن هذه المؤامرات والممارسات العدائية وإن أضحت خلفياتها مكشوفة للعيان فإننا مطالبون بالتصدي لها بحزم”.

رمزي أحمد توميات

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