الفريق أول شنڨريحة يشارك في الندوة الـ10 للأمن الدولي المنعقدة بموسكو

شارك الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد في الندوة الـ10 للأمن الدولي المنعقدة بموسكو، حسبما أفادت به وزارة الدفاع الوطني.

وأفاد الفريق أول شنقريحة في مداخلة له: “افريقيا غنية بإمكانياتها المادية ونموها الديمغرافي المتزايد على غرار التنوع البيئي والثروات الباطنية والاحتياطات الطاقوية والمائية، تجد نفسها أمام وضعية معقدة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي نتيجة الغعديد من التحديات الأمنية والاقتصادية وهذا يستدعي دعم ومرافقة المجتمع الدولي”.

وأورد رئيس أركان الجيش: “ان التجربة المكتسبة على مر السنين خلال مكافحة الإرهاب قد أظهر بأنه لا يوجد أي بلد في منأي عن التهديدات الإرهابية وتعقيداتها كما أن مكافحتها لا يمكن أبدا أن تكون مهمة بلد لوحده”.

وأضاف الفريق أول شنقريحة بالقول:” لقد حان الوقت للمجتمع الدولي بأن يعي أهمية الحفاظ على الأمن الدولي بالتركيز على الأمن الإنساني والتكفل بالأسباب العميقة للأزمات في العالم بصفة عامة وفي إفريقيا بصفة خاصة وكذا تقوية القدرات العسكرية والنجاعة المطلوبة”.

رمزي أحمد توميات

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