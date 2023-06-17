الفريق أول شنقريحة يُواصل زيارته إلى الناحية العسكرية الأولى

الفريق أول شنقريحة يُواصل زيارته إلى الناحية العسكرية الأولى

واصل اليوم السبت الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، زيارته إلى الناحية العسكرية الأولى أين قام بتفقد وحدات الفرقة 12 للمشاة الميكانيكية في اليوم الثاني منه زيارته إلى الناحية العسكرية الأولى.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فإن الفريق أول السعيد شنقريحة أشرف على تدشين مقرات جديدة لأول وحدتين بحامية الجلفة، أين شدد على ضرورة مواصلة تحسين ظروف المستخدمين.

كما عاين الفريق أول السعيد شنقريحة المستشفى العسكري الميداني الذي نُشر بالإدريسية بولاية الجلفة قصد التكفل الطبي لساكنة المنطقة، يضيف البيان.

رمزي أحمد توميات

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