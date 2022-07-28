الفريق أول شنقريحة يُكرم أشبال الأمة المتفوقين في الباك والبيام

ترأس رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، مراسم حفل تكريم أشبال الأمة المتفوقين في شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط، دورة جوان 2022، بنادي الجيش ببني مسوس.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فقد شمل التكريم الأشبال المتفوقين في شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط على مستوى جميع مدارس أشبال الأمة.

ولفت البيان، الى أن نسبة النجاح في هذه المدارس، فاقت 98.17 بالمائة بالنسبة لشهادة البكالوريا. و100 بالمائة بالنسبة لشهادة التعليم المتوسط.

وقدم الفريق أول االسعيد شنقريحة، تهانيه الخالصة لكل الشبلات والأشبال الناجحين في هاتين الشهادتين، مؤكدا أن هذه النتائج المشرفة دليل آخر على ما يوليه الجيش الوطني الشعبي للطاقات والكفاءات الناشئة.

وشدد الفريق أول، أن لا خوف على مستقبل بلادنا التي طالما استمدت وستستمد قوتها الحقيقية من أبنائها الذين هم ثروتها الحقيقية، مؤكدل أن الجيش سيواصل العمل على تأمين كل أسباب النجاح لأبناء الجزائر.

رمزي أحمد توميات

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