الفريق أول شنقريحة يُشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي ليلي بالذخيرة الحية بالميدان الخامس للرمي والمناورات

1 مايو، 2023
  1. اشرف الفريق أول السعيد شنقريحة يُشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي ليلي بالذخيرة الحية بالميدان الخامس للرمي والمناورات بأمدوكال بالناحية العسكرية الخامسة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع فان التمرين نفذته وحدات اللواء السابع المدرع مدعمة بوحدات مكن القوات البرية، الجوية، ووحدات للإسناد التقني.

وابرزت وزارة الدفاع ان تنفيذ هذا التمرين يؤكد بصورة جلية القدرة الكبيرة التي تتمتع بها الوحدات المشاركة في مجال التنفيذ الناجح للمهام المسندة والتحكم الجيد للأطقم في مختلف الأسلحة والمعدات الحديثة ذات التكنولوجيا العالية

كماةيؤكد التطور والجاهزية والانسجام العملياتي الذي بلغته قواتنا المسلحة في مجال تنفيذ مثل هذه التمارين التكتيكية ذات المستوى العالي

رمزي أحمد توميات

1 مايو، 2023

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