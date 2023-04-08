الفريق أول شنقريحة يُحذر من المُنظمات التخريبية

وقال الفريق أول، في كلمة توجيهية،: أن هذه المنظمات التخريبية، تستهدف محاولة خلق حالة انسداد وفوضى، داعيا مستخدمي الدرك الوطني الى ضرورة التمتين المستمر للعلاقة مع المواطنين في كافة ربوع الوطن.

وثمن رئيس أركان الجيش أن الدرك الوطني سجل نتائج مشجعة في مجال محاربة الجريمة الإلكترونية

رمزي أحمد توميات