الفريق أول شنقريحة يُحذر من المُنظمات التخريبية

8 أبريل، 2023

حذر الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، خلال زيارة العمل والتفتيش التي قام بها اليوم السبت إلى قيادة الدرك الوطني من المنظمات التخريبية التي تعمل على استغلال وسائل تكنولوجية متطورة لأغراض التجسس والتخريب.

وقال الفريق أول، في كلمة توجيهية،: أن هذه المنظمات التخريبية، تستهدف محاولة خلق حالة انسداد وفوضى، داعيا مستخدمي الدرك الوطني الى ضرورة التمتين المستمر للعلاقة مع المواطنين في كافة ربوع الوطن.

وثمن رئيس أركان الجيش أن الدرك الوطني سجل نتائج مشجعة في مجال محاربة الجريمة الإلكترونية

رمزي أحمد توميات

 

8 أبريل، 2023

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