الفريق أول شنقريحة يلتقي رئيس دائرة تطوير التجهيزات في اللجنة العسكرية المركزية الصينية

التقى الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي اليوم، بمقر اللجنة العسكرية المركزية للصين بالفريق أول شو شيانغ، رئيس دائرة تطوير التجهيزات في اللجنة العسكرية المركزية، وهذا في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى الصين، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

عبر خلال خلال هذا اللقاء الموسع، عبّرالفريق أول السعيد شنڨريحة لمضيفه عن بالغ امتنانه بهذا التشريف، الذي حظي به والوفد المرافق له. كما أبلغه رسالة عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، إلى نظيره الرئيس شي جين بينغ، وللشعب الصيني الصديق

كما حرص الفريق أول في كلمته، على التذكير بتميز العلاقات العريقة التي تربط البلدين الصديقين، والتي عرفت توسعا هاما في الشراكة الاستراتيجية، يضيف البيان.

ودعا الفريق أول السعيد شنقريحة، كذلك إلى ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية التي تربط البلدين في مختلف المجالات بما يستجيب لطموحات وتطلعات البلدين و الجيشين، يضيف البيان.

كما تباحث الطرفان، خلال هذا اللقاء، سبل تعزيز التنسيق والتعاون العسكري والأمني بين البلدين.

عقب ذلك، قام الفريق أول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بزيارة مقر مجمع كازيك (CASIC) للصناعات العسكرية وشركته سيفيك (CVIC) بالعاصمة بكين، أين اطلع على آخر ما تنتجه هذه الشركة في مجال صناعة المركبات والمدرعات كما تلقى شروحات وافية عن التقنيات الحديثة المستخدمة في منظومة الدفاع الصينية.

بعدها انتقل الفريق أول إلى شركة نورينكو (NORINCO) الواقعة على أطراف العاصمة الصينية، حيث حظي باستقبال من قبل مسؤولي هذه الشركة والذين أبدوا رغبتهم في تبادل الخبرات مع الجزائر في مجال الصناعات العسكرية، يختم بيان وزارة الدفاع الوطني.

ش.ن

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