الفريق أول شنقريحة يلتقي بعدد من المسؤولين بالبرازيل

الفريق أول شنقريحة يلتقي بعدد من المسؤولين بالبرازيل

التقى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، في أشغال اليوم الثاني من معرض الدفاع والأمن بالبرازيل عدد من المسؤولين.

ووفقا لبيان وزارة الدفاع الوطني فقد الفريق أول شنقريحة تناول مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة للمملكة العربية السعودية، الفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلي سُبل تعزيز مجالات التعاون في المجالات العسكرية والأمنية.

وكانت للفريق أول شنقريحة عدة لقاءات مع عدد من مسؤولي الشركات الهندية المشاركة في هذا المعرض، كما عقد جلسة عمل مع القائمين على الشركة البرازيلية لتصنيع الطائرات “اومبراير”.

رمزي أحمد توميات

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