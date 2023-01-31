الفريق أول شنقريحة يفتتح أشغال الاجتماع السنوي لإطارات العتاد

أشرف الفريق أول، السعيد شنقريحة، اليوم الثلاثاء، على افتتاح أشغال الاجتماع السنوي لإطارات العتاد، حسبما أفادت به وزارة الدفاع الوطني في بيان لها.

وحسب نص البيان، فقد قام الفريق أول شنقريحة بافتتاح أشغال الاجتماع السنوي لإطارات العتاد. بالمدرسة العليا للعتاد في الناحية العسكرية الأولى.

وقال الفريق أول: “احرص على ان تأسس قواعد الجاهزية التي نهدف إلى تحقيقها وتجسيدها ميدانيا على مستوى قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي. على مبدأ التكامل المطلق والانسجام التلقائي وظيفيا وعملياتيا بين مختلف المكونات الموجودة. بطريقة يصبح معها هذا القوام بمثابة الجسد الواحد الذي لا يستقيم حاله الا إذا استقامة كافة أعضاءه دون استثناء”..

وأضاف شنقريحة بالقول :“أحثكم على واجب استغلل هذا الاجتماع لتثمين التجارب المتراكمة وصقل الخبرات المكتسبة. والوصول بالتالي إلى تحقيق أعلى درجات الاستيعاب العميق للمهام المنوطة بكم ضمن سلسلة الدعم التقني والحفاظ على الجاهزية على مستوى مجمل مكونات الجيش الوطني الشعبي”

رمزي أحمد توميات

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