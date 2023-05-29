الفريق أول شنقريحة يشيد بقرار إنجاز تمثال للأمير عبد القادر

أشاد الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الإثنين، بقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تخصيص غلاف مالي لتشييد تمثال يخلد تاريخ البطل الفذ الأمير عبد القادر بوهران.

وجاء ذلك خلال القاء الفريق أول شنقريحة لكلمة توجيهية على هامش زيارته التفقدية إلى الناحية العسكرية الثانية

وقال الفريق أول: “أشيد بقراررئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تخصيص غلاف مالي لتشييد تمثال يخلد تاريخ البطل الفذ الأمير عبد القادر، كرمز رموز المقاومة الشعبية الجزائرية ضد قوى الاتعمار والظلم وكرجل كرس حياته لخدمة بلاده وإعلاء كلمة الحق”.

رمزي أحمد توميات

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