الفريق أول شنقريحة يشيد بالعناية الفائقة والإهتمام بالمدارس التكوينية للجيش

9 يوليو، 2023

أشاد الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بالعناية الفائقة والاهتمام المتواصل الذي تحظى به الأكاديمية العسكرية في شرشال على غرار مختلف المدارس التكوينية للجيش.

وجاء ذلك خلال القاء الفريق أول، لكلمته الإفتتاحية، خلال مراسم حفل تخرج الدفعات بالأكاديمية العسكرية في شرشال

ونوه الفريق أول شنقريحة بتوفير كل الظروف والوسائل بهذه المدارس التكوينية. التي تسمح بتجسيد استراتيجية العصرنة والاحترافية في المؤسسة العسكرية.

كما أثنى الفريق أول، على الإشراف الشخصي للسيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، على حفل تخرج الدفعات بالأكاديمية العسكرية لشرشال، العمود الفقري للمنظومة التكوينية للجيش الوطني الشعبي.

وللتذكير فقد أشرف رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، على افتتاح حفل التخرج للدفعات 2022-2023 بالأكاديمية العسكرية في شرشال

رمزي أحمد توميات

9 يوليو، 2023

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