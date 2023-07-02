الفريق أول شنقريحة يشرف على مراسم حفل تخرج الدفعة الـ 16 للمدرسة العليا الحربية

الفريق أول شنقريحة يشرف على مراسم حفل تخرج الدفعة الـ 16 للمدرسة العليا الحربية

أشرف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيـــد شنقريـــحة على مراسم حفل تخرج الدفعة الـ 16 للمدرسة العليــا الحربيـــة، حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجدد الفريق أول سعيد شنقريحة في كلمته التوجيهية أمام الإطارات والضباط الدارسين تهانيه الخالصة وللشعب بمناسبة عيد الأضحى وعيد الاستقلال الوطني

وابرز رئيس أركان الجيش الاهتمام والرعاية التي توليها القيادة العليا للجيش لقطاع التكوين بمختلف مستوياته وتخصصاته وفي مقدمتها المدرسة العليا الحربية

كما شدد الفريق أول شنقريحة على أن رهان الجودة أصبح حتميا لا مناص منها في سبيل مسايرة وتيرة التطور المتسارع التي تعرفه العلوم العسكرية والدراسات الاستراتيجية

رمزي أحمد توميات

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