الفريق أول شنقريحة يشرف على افتتاح الألعاب العسكرية الدولية الفصيلة المحمولة جوا 2022

أشرف صبيحة اليوم الإثنين الفريق أول شنقريحة، رئيس أركان الجيش، على حفل الافتتاح الرسمي للألعاب العسكرية الدولية الفصيلة المحمولة جوا 2022 بالمركب الجهوي للرياضات العسكرية الناحية العسكرية الأولى بالبليدة

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فقد عرف حفل الافتتاح، حضور الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان وعدد من أعضاء الحكومة وإطارات من وزارة الدفاع الوطني

بالمناسبة ألقى الفريق أول شنقريحة كلمة قال فيها :”تنظم بلادنا هذه التظاهرة كتتويج للاتفاق المشترك بين الجزائر و روسيا الموقع العام الماضي”

واعتبر ذات المتحدث، أن العدد الكبير للدول المشاركة دليل على أهمية هذا المحفل الرياضي العسكري الذي أصبح يستقطب مشاركين جدد من مختلف القارات.

وقال رئيس أركان الجيش:” إننا في الجيش نعتز ونفتخر بتنظيم هذا الحدث بمشاركة دول صديقة نكن لها كل الاحترام والتقدير”، مضيفا بالقول: “في هذا الإطار لا يفوتني إلا أن أشيد بالعمل الجبار للجنة المنظمة التي أبان أعضاءها عن احترافية عالية طيلة فترة التنظيم وأجدد الدعم لهم”.

وتابع الفريق أول شنقريحة قائلا:” أتمنى للجميع التوفيق لحصد أكبر عدد من الميداليات وتحقيق نتائج تتوافق وطموحات قواتنا المسلحة”.

رمزي أحمد توميات

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