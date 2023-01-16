الفريق أول شنقريحة يشرف على إحياء الذكرى العاشرة لأحداث تيڨنتورين

الفريق أول شنقريحة يشرف على إحياء الذكرى العاشرة لأحداث تيڨنتورين

أشرف اليوم الإثنين، الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي رفقة وزير الطاقة والمناجم، محمـد عرقاب، بإن أمناس بالناحية العسكرية الرابعة، على مراسم إحياء الذكرى العاشرة لأحداث تيڨنتورين.

وذلك حضور قائد الناحية العسكرية الرابعة، وألوية وعمداء من أركان الجيش الوطني الشعبي، والرئيس المدير العام لشركة سوناطراك، توفيق حكار، إلى جانب عدد من سفراء وملحقي الدفاع المعتمدين بالجزائر، وكذا السلطات المحلية المدنية والعسكرية.

هذا وقد استهلت المراسم على مستوى المركب الغازي لتيڨنتورين، حيث تم رفع الراية الوطنية وعزف النشيد الوطني، ليقوم عقب ذلك الفريق أول رفقة وزير الطاقة والمناجم بوضع إكليل من الزهور أمام النصب التذكاري المخلد لأحداث تيڨنتورين.

وذلك بمشاركة بعض ممثلي الهيئات الدبلوماسية المعتمدة في الجزائر، قبل أن يقف الحضور دقيقة صمت على أرواح ضحايا الاعتداء الإجرامي الذي استهدف هذا الموقع الغازي الهام.

بعد ذلك، تواصل النشاط بإلقاء كلمة ترحيبية من طرف توفيق حكار الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك عبر فيها عن إجلاله لأرواح ضحايا الإرهاب الهمجي.

من جهته أشاد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب في كلمته باحترافية أفراد الجيش الوطني الشعبي وبسالته في إحباط المخطط الإجرامي للجماعات الإرهابية.

في كلمته أكد اللواء سابع مبروك مدير الإعلام والاتصال لأركان الجيش الوطني الشعبي على فطنة وحزم أفراد الجيش الوطني الشعبي خلال العملية النوعية المفاجئة التي نفذت بسرعة ودقة متناهيتين مكنت من القضاء على عناصر الجماعة الإرهابية.

كما شكلت هذه المناسبة فرصة للإشراف على مراسم تكريم بعض عائلات الضحايا والجرحى الجزائريين والأجانب أين تم بالمناسبة تكريم عائلة الشهيد لحمر محمـد أمين، الذي سقط في ميدان الشرف خلال هذه الأحداث.

واختتمت المراسم بمشاركة كل المدعوين في عملية غرس للأشجار على مستوى قاعدة الحياة للمركب الغازي لتيڨنتورين.

رمزي أحمد توميات

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