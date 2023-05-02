الفريق أول شنقريحة يستقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية

الفريق أول شنقريحة يستقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية

استقبل الفريق أول شنقريحة رئيس اركان الجيش الوطني، رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، يقوم رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية. اللواء يوسف أحمد الحنيطي. بزيارة عمل الى الجزائر على رأس وفد عسكري هام.

وتطرق الطرفان خلال هذا اللقاء الى التحديات الامنية في المنطقة العربية والقارة الافريقية. كما تبادلا وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الإهتمام المشترك وكذا الوسائل الكفيلة بتعزيز علاقات التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين.

وأكد الفريق أول السعيد شنقريحة أن هذه الزيارة تعد فرصة مواتية للعمل من أجل الدفع بالتعاون العسكري المشترك. إلى أرقى المستويات وبما يعود بالفائدة على الطرفين.

كما نوه الفريق أول السعيد شنقريحة بعلاقات التعاون العسكري الثنائي بين البلدين التي يطبعها التفاهم المتبادل. وتتجسد من خلال عدة مجالات، وفقا للإرادة العازمة التي تحدو السلطات العليا للبلدين.

رمزي أحمد توميات

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