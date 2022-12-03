الفريق أول شنقريحة يستعرض تجربة الجزائر في معالجة التطرف من خلال محاربة ظاهرة الإرهاب

3 ديسمبر، 2022

أشرف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة على افتتاح ملتقى دولي حول: “جيوسياسية التطرف: المنطلقات والتهديدات والتحديات وآليات المجابهة”

وتقدم الفريق أول شنقريحة، بشكره وعرفانه لرئيس الجمهورية نظير رعايته السامية للملتقى، مؤكدا أن ظاهرة التطرف غير مرتبطة بديانة دون أخرى أو مجتمع دون غيره او ايديولوجية دون سواها

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فقد استعرض الفريق أول شنقريحة تجربة الجزائر في معالجة التطرف من خلال محاربة ظاهرة الإرهاب

كما أشاد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بمساهمة الدبلوماسية الجزائرية في تعزيز الوعي الدولي بالطبيعة الإجرامية للإرهاب.

رمزي أحمد توميات

3 ديسمبر، 2022

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