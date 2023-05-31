الفريق أول شنقريحة يزور القاعدة البحرية الرئيسية بمرسى الكبير

31 مايو، 2023

قام الفريق أول، السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بزيارة القاعدة البحرية الرئيسية بمرسى الكبير بالناحية العسكرية الثانية بوهران.

واطلع الفريق أول شنقريحة عن كثب على الظروف المهنية والحياتية للمستخدمين كما أشرف على تدشين ورشات جديدة لمؤسسة البناء والتصليح البحريين بذات القاعدة.

هذا وقد تابع الفريق أول شنقريحة مختلف المراحل المتعلقة ببناء أولى القاطرات المصنعة على مستوى مؤسسة البناء والتصليح البحريين.

وأسدى الفريق أول شنقريحة توجيهات وتعليمات تتعلق على وجه الخصوص بضرورة المحافظة على هذه المكاسب الهامة. والعمل عل آداء المهام الموكلة لهم بكل إخلاص وجدية وتفان. خدمة للمصالح العليا للوطن.

رمزي أحمد توميات

31 مايو، 2023

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