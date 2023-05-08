الفريق أول شنقريحة يحذر من المحاولات الخسيسة لإغراق الجزائر بالمخدرات

حذر رئيس أركان الجيش الوطني الفريق أول السعيد شنقريحة ، من محاولات إغراق الجزائر بالمخدرات.

وجاء ذلك خلال القاء الفريق أول السعيد شنقريحة كلمته أمام إطارات ومستخدمي الناحية العسكرية الثالثة في بشار اين اطلق. تحذيراته من المحاولات الخسيسة المتمثلة في اغراق بلدنا بالمخدرات.

ودعا لفريق أول شنقريحة كافة الفاعلين في الساحة الوطنية في المشاركة في المعركة النبيلة ضد هذه الآفة الخطيرة.

كما أكد الفريق أول شنقريحة أن الجيش الوطني الشعبي اصبح جيشا محترفا بكل ما تعنيه عبارات الاحتراف. من معاني ودلالات بفضل الحرص الدائم على الحفاظ على الجاهزية العملياتية في اعلى مستوياتها. والتحضير والتدريب الجيدين للقوات المسلح

رمزي أحمد توميات

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