الرئيسية/الأولى/الفريق أول شنقريحة يجري محادثات مع رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية الفريق أول شنقريحة يجري محادثات مع رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية 4 ديسمبر، 2022 أجرى اليوم الأحد رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة محادثات مع رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية يوسف الحنيطي. ليديا كبيش شارك هذا الموضوع:اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)معجب بهذه:إعجاب تحميل... مرتبط 4 ديسمبر، 2022 فيسبوك تويتر مشاركة عبر البريد طباعة