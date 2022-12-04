الفريق أول شنقريحة يجري محادثات مع رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية

4 ديسمبر، 2022

أجرى اليوم الأحد رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة محادثات مع رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية يوسف الحنيطي.

ليديا كبيش

4 ديسمبر، 2022

مقالات ذات صلة

وزير السكن: توزيع عدد هائل من السكنات بمناسبة ذكرى الإستقلال

23 أبريل، 2022

غش و تهرب ضريبي لمصانع الزيوت السيارات أين وزيرا العدل و المالية؟

4 ديسمبر، 2022

عطار يبرز أهمية توسيع استعمالات الطاقة نحو الاستثمارات المنتجة للثروة 

10 أكتوبر، 2020

بيان تضامن مع الزميلة أنغام يسرى حميطوش مديرة نشر “بلادي أنفو”

13 فبراير، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: