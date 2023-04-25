الفريق أول شنقريحة يترأس أشغال المجلس التوجيهي للمدرسة العليا الحربية

25 أبريل، 2023

ترأس اليوم الثلاثاء، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، أشغال الدورة 16 للمجلس التوجيهي للمدرسة العليا الحربية .

رمزي أحمد توميات

25 أبريل، 2023

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