الفريق أول شنقريحة يترأس أشغال المجلس التوجيهي للمدرسة العليا الحربية

ترأس اليوم الثلاثاء، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، أشغال الدورة 16 للمجلس التوجيهي للمدرسة العليا الحربية .

رمزي أحمد توميات

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