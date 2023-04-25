الرئيسية/الأولى/الفريق أول شنقريحة يترأس أشغال المجلس التوجيهي للمدرسة العليا الحربية الفريق أول شنقريحة يترأس أشغال المجلس التوجيهي للمدرسة العليا الحربية 25 أبريل، 2023 ترأس اليوم الثلاثاء، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، أشغال الدورة 16 للمجلس التوجيهي للمدرسة العليا الحربية . رمزي أحمد توميات شارك هذا الموضوع:اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)معجب بهذه:إعجاب تحميل... مرتبط 25 أبريل، 2023 فيسبوك تويتر مشاركة عبر البريد طباعة