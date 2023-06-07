الفريق أول شنقريحة يؤكد وعي الجزائر بأهمية الأمن السيبراني

أكد الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، على وعي الجزائر العميق بأهمية الأمن السيبراني.

وأكد الفريق شنقريحة في كلمة له بالملتقى الوطني حول الأمن السيبراني الموسوم بالإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني من أجل جزائر صامدة سيبرانيا، على وعي الجزائر العميق بأهمية الأمن السيبراني. والذي أضحى ضرورة حتمية من أجل التصدي لكل التهديدات التي قد تستهدف الأنظمة الحساسة والحيوية للدولة.

كما أشاد الفريق أول شنقريحة بالأهمية الخاصة التي يوليها رئيس الجمهورية لمهمة الحفاظ على أمن الأنظمة المعلوماتية الوطنية بشقيها العام والخاص.

رمزي أحمد توميات

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