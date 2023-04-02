الفريق أول شنقريحة: نرفض كل أشكال التدخل الأجنبي بحجة مكافحة الإرهاب

أكد الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، رفض الجزائر لكل شكل من أشكال التدخل الأجنبي في منطقة الساحل والصحراء، بحجة مكافحة الإرهاب.

وجاء ذلك في كلمة توجيهية للفريق أول، على هامش زيارة العمل والتفقد التي قام بها اليوم الأحد لمقر قيادة القوات البرية.

وقال الفريق:“ترفض الجزائر كل شكل من أشكال التدخل الأجنبي في المنطقة بحجة مكافحة الإرهاب. لأنها مقاربة أثبتت التطورات الأخيرة الحاصلة في المنطقة فشلها الذريع”.

كما جدد الفريق أول السعيد شنقريحة، إرادة الجزائر في إضفاء ديناميكية جديدة على جهود مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء.

وللتذكير فقد قام الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الأحد، بزيارة عمل وتفتيش إلى مقر قيادة القوات البرية.

رمزي أحمد توميات

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