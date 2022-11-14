الفريق أول شنقريحة: قمة الجزائر مكنت بلادنا من العودة القوية دوليا

14 نوفمبر، 2022

أكد اليوم الاثنين، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة، أن عقد القمة العربية في الجزائر مكن بلادنا من العودة القوية على الساحة الدولية وفرض نفسها كشريك موثوق

وشدد الفريق أول شنقريحة خلال قيامه بزيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الرابعة، أن الإنجازات التي حققتها الجزائر تسجل بارتياح كبير ولها أصداؤها الايجابية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأبرز ات المتحدث، أن هذه الإنجازات تدفع الوطنيين إلى المضي قدما نحو تحقيق المزيد من النجاحات سيما الدبلوماسية، الاقتصادية، الاجتماعية، والعسكرية

وتابع رئيس أركان الجيش قائلا” نؤكد أننا في الجيش الوطني الشعبي سنواصل العمل بكل تفاني وإخلاص للحفاظ على هذه المكاسب الوطنية الثمينة”.

ليديا كبيش

14 نوفمبر، 2022

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