الرئيسية/الأولى/الفريق أول شنقريحة في زيارة عمل وتفتيش إلى قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليــم الفريق أول شنقريحة في زيارة عمل وتفتيش إلى قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليــم 26 مارس، 2024 شرع اليوم الثلاثاء الفريق أول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي السعيد شنقريحة في زيارة عمل وتفتيش إلى قيادة قوات #الدفاع_الجوي عن الإقليــم رمزي أحمد توميات شارك هذا الموضوع:انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)النقر للمشاركة على X (فتح في نافذة جديدة)معجب بهذه:إعجاب تحميل... مرتبط 26 مارس، 2024 فيسبوك تويتر مشاركة عبر البريد طباعة