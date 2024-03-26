الفريق أول شنقريحة في زيارة عمل وتفتيش إلى قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليــم

26 مارس، 2024

شرع اليوم الثلاثاء الفريق أول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي السعيد شنقريحة في زيارة عمل وتفتيش إلى قيادة قوات #الدفاع_الجوي عن الإقليــم

رمزي أحمد توميات

26 مارس، 2024

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