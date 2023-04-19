الفريق أول شنقريحة في زيارة عمل إلى قيادة الحرس الجمهوري

19 أبريل، 2023

قام اليوم الأربعاء، الفريق أول السعيد شنقريحة بزيارة عمل وتفتيش إلى قيادة الحرس الجمهوري، حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وألقى الفريق أول شنقريحة خلال لقائه مع اطارات ومستخدمي الحرس الجمهوري كلمة توجيهية. تابعها مستخدمو وحدات هذه القيادة عن طريق تقنية التحاضر عن بعد.

وأكد رئيس أركان الجيش، في كلمته :” أنه يجدر بكل مخلص للجزائر أن يبذل كل ما لديه من قوة وجهد. من أجل توطين الأمن وترسيخ موجبات السلم والاستقرار على أرض بلادنا الغالية”

رمزي أحمد توميات

19 أبريل، 2023

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