الفريق أول شنقريحة في زيارة عمل إلى قيادة الدرك الوطني

الفريق أول شنقريحة في زيارة عمل إلى قيادة الدرك الوطني

قام رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة، اليوم السبت، بزيارة عمل وتفتيش إلى قيادة الدرك الوطني، حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وقال الفريق أول، في كلمة توجيهية: ” أوكلت لسلاح الدرك الوطني، مهام حساسة كثيرة. من أهمها حفظ الأمن العمومي وحماية الأشخاص والممتلكات وحرية التنقل ومحاربة الجريمة المنظمة”، مبرزا أن سلاح الدرك الوطني بلغ في مهامه أشواطا بعيدة لاسيما في ميدان اكتساب التقنيات الرفيعة ذات الصلة بالأدلة الجنائية.

تضاف إليها مهام حماية حدودنا البرية ومراقبة كل ما من شأنه المساس بأمن وسلامة ترابنا الوطني على غرار الهجرة غير الشرعية ونشاطات عصابات التهريب والمتاجرة بالمخدرات، يضيف رئبس أركان الجيش

رمزي أحمد توميات

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