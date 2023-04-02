الفريق أول شنقريحة في زيارة عمل إلى قيادة القوات البرية

الفريق أول شنقريحة في زيارة عمل إلى قيادة القوات البرية

قام الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الأحد، بزيارة عمل وتفتيش إلى مقر قيادة القوات البرية، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

ووفقا للمصدر، فقد تأتي هذه الزيارة، في إطار الزيارات التفتيشية والتفقدية إلى مختلف مكونات الجيش الوطني الشعبي تزامنا مع شهر رمضان المعظم.

وألقى الفريق أول السعيد شنڨريحة، كلمة توجيهية أمام الإطارات والمستخدمين. تابعها مستخدمو وحدات النواحي العسكرية الست عن طريق تقنية التحاضر عن بعد.

وأشاد الفريق أول السعيد شنڨريحة، بمضمون كلمة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، التي ألقاها في النقاش رفيع المستوى لمجلس الأمن للأمم المتحدة.

وللتذكير، فقد أكد رئيس الجمهورية، في كلمته، سعي الجزائر الحثيث لمساندة جيرانها ودول القارة الإفريقية في حربها ضد الإرهاب والتطرف العنيف.

رمزي أحمد توميات

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