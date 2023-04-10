الفريق أول شنقريحة في زيارة رسمية إلى البرازيل

الفريق أول شنقريحة في زيارة رسمية إلى البرازيل

من المرتقب أن يشرع، اليوم الاثنين، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة، في زيارة رسمية إلى البرازيل، حسب بيان وزارة الدفاع الوطني.

وحسب نص البيان، فان الفريق أول شنقريحة سيمثل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في فعاليات الطبعة الـ13 من معرض الدفاع والأمن (2023-LAAD).

في حين، تأتي الزيارة، بدعوة من اللواء “روي شاغاس ميسكيتا” أمين منتجات الدفاع البرازيلي، يضيف ذات البيان.

كما تندرج الزيارة، في إطار تعزيز التعاون بين الجيش والقوات المسلحة البرازيلية. وستمكن الطرفين من التباحث حول المسائل ذات الإهتمام المشترك.

رمزي أحمد توميات

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