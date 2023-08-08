الفريق أول شنقريحة في زيارة إلى مؤسسة تجديد وصيانة الأسلحة والمنظومات الإلكترونية

الفريق أول شنقريحة في زيارة إلى مؤسسة تجديد وصيانة الأسلحة والمنظومات الإلكترونية

شرع الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في زيارة عمل وتفتيش إلى مؤسسة تجديد وصيانة الأسلحة والمنظومات الإلكترونية بالناحية العسكرية الأولى

واكد الفريق أول شنقريحة في كلمة له، أن تعزيز القدرات الدفاعية الوطنية وعصرنة وتطوير مختلف مكونات القوات المسلحة يشكل أحد الركائز الأساسية التي يبنى عليها الجيش الوطني الشعبي إستراتيجيته لمواجهة مختلف التحديات والمخاطر

وشدد ذات المتحدث على أن الجيش الوطني الشعبي سيبقى دائما وأبدا على استعداد لمواجهة أي خطر قد يمس بأمن وسلامة الجزائر مهما كان نوعه وحجمه محافظا على وديعة الشهداء الأبرار وضمان مستقبل الأجيال القادمة.

رمزي أحمد توميات

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