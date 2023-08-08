الفريق أول شنقريحة في زيارة إلى مؤسسة تجديد وصيانة الأسلحة والمنظومات الإلكترونية

8 أغسطس، 2023

شرع الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في زيارة عمل وتفتيش إلى مؤسسة تجديد وصيانة الأسلحة والمنظومات الإلكترونية بالناحية العسكرية الأولى

واكد الفريق أول شنقريحة في كلمة له، أن تعزيز القدرات الدفاعية الوطنية وعصرنة وتطوير مختلف مكونات القوات المسلحة يشكل أحد الركائز الأساسية التي يبنى عليها الجيش الوطني الشعبي إستراتيجيته لمواجهة مختلف التحديات والمخاطر

وشدد ذات المتحدث على أن الجيش الوطني الشعبي سيبقى دائما وأبدا على استعداد لمواجهة أي خطر قد يمس بأمن وسلامة الجزائر مهما كان نوعه وحجمه محافظا على وديعة الشهداء الأبرار وضمان مستقبل الأجيال القادمة.

رمزي أحمد توميات

8 أغسطس، 2023

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