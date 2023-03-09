الفريق أول شنقريحة: سنعمل على تسوية الأزمات التي تمس أمن المنطقة

الفريق أول شنقريحة: سنعمل على تسوية الأزمات التي تمس أمن المنطقة

قال رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، أن :”مساندة الشعب الليبي للثورة التحريرية يحتم علينا العمل على تسوية الأزمات التي تمس أمن المنطقة”.

وأضاف الفريق أول في كلمة خلال إستقباله لرئيس هيئة الأركان لحكومة الوحدة الوطنية الليبية: “تاريخنا المشترك. ومساندة الشعب الليبي للثورة التحريرية الجزائرية. يحتم علينا العمل على تسوية الأزمات التي تمس أمن المنطقة”.

وللتذكير، فقد إستقبل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، اليوم الخميس، رئيس هيئة الأركان لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، الفريق أول محمد علي الحداد.

رمزي أحمد توميات

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