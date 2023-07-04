الفريق أول شنقريحة: ذكرى عيد الإستقلال من أعظم إنجازات القرن العشرين

الفريق أول شنقريحة: ذكرى عيد الإستقلال من أعظم إنجازات القرن العشرين

أكد اليوم الثلاثاء الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أن إسداء الأوسمة وتقليد الرتب للضباط والعمداء والمستخدميين هو محفز للمزيد من العمل للإرتقاء بالجيش الوطني الشعبي لمصف الجيوش المتطورة.

وقال الفريق الأول شنقريحة، على هامش حفل تقليد الرتب وإسداء الأوسمة لضباط الجيش الوطني الشعبي :”أن عشية الإحتفال بعيد الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية تأتي عظمة الذكرى الـ61 التي تملي علينا بإلحاح أن نوليها حقها. وهي المحطة المجيدة التي تصنف من أهم إنجازات القرن العشرين برجالها وماحملته من القيم السامية”.

كما تمثل أرقى ماتدركه النفس البشرية وهي قدوة لمن أحب الوطن العزيز وأراد خدمته بوفاء واخلاص.

وأشار الفريق أول شنقريحة، الى أن تقليد الرتب واسداء الأوسمة لعدد من الضباط والمستخدمين المدنيين بهذه المناسبة الوطنية هو تكريم نظير الجهود المبذولة. من طرف الاطارات رجالا ونساء في آداء المهام الموكلة لهم لا سيما المرابطون على الحدود.

كما أكد الفريق أول، أنه قد انعقدت الدورة 16 للمجلس الأعلى للوظيفة العسكرية والذي تضمن جدول اعمال دراسة المسائل المتعلقة بترقية الضباط العاملين بالجيش. واحالة عدد منهم على التقاعد واسداء الأوسمة لإطارات وزارات الدفاع. حيث نتج عن الإجتماع ترقية الضباط الذين يستوفون الشروط.

كما سيتم ترقية عمداء إلى رتبة لواء، وترقية عقداء إلى رتبة عميد. بالإضافة كذلك إلى ترقية في فئة الضباط السامين والضباط العامين والمستخدمين. على غرار وسام الشرف ووسام الاستحقاق العسكري ووسام الجيش الوطني.

كما أنه تم اقتراح تكريم الضباط العمداء لاالسامون للاستفادة من حقوققهم في التقاعد نظير المجهودات التي قدموها في مسارهم

وجدد الفريق أول شنقريحة للرئيس عبد المجيد تبون خالص العرفان والشكر نظير دعمه للمؤسسة العسكرية. وهو ماسيزيد عزما على مواصلة تطوير وعصرنة المنظومة الدفاعية وحيازة أحدث التكنولوجيات العسكرية والمعدات لحماية أمننا ومصالحنا والدفاع عن حدودنا ومجالنا الجوي

رمزي أحمد توميات

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