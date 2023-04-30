الفريق أول السعيد شنقريحة: التلاحم بين الشعب وقيادته المخلصة هو الضمان الوحيد لأمن واستقرار البلاد

الفريق أول السعيد شنقريحة: التلاحم بين الشعب وقيادته المخلصة هو الضمان الوحيد لأمن واستقرار البلاد

قام أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، بزيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الخامسة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني فإن الفريق أول شنقريحة عقد لقاء مع إطارات ومستخدمي الناحية العسكرية الخامسة.

واكد الفريق أول شنقريحة أن التلاحم الأبدي بين الشعب وقيادته المخلصة ومؤسساته الدستورية هو الضمان الوحيد للحفاظ على أمن واستقرار بلدنا.

وشدد الفريق أول على أن الشعب الجزائري شعب أصيل شحذته المحن والتجارب ويملك من القيم والمبادئ والإرادة والطموح ما يؤهله لمواصلة مسيرة التقدم والتطور والتنمية.

كما أسدى جملة من التعليمات والتوجيهات والتوصيات تتعلق بضرورة مواصلة جهود التحضير القتالي بكل جدية وصرامة من أجل المحافظة على قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي على درجات الجاهزية العملياتية

رمزي أحمد توميات

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