الفريق أول السعيد شنقريحة: التلاحم بين الشعب وقيادته المخلصة هو الضمان الوحيد لأمن واستقرار البلاد

30 أبريل، 2023

قام أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، بزيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الخامسة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني فإن الفريق أول شنقريحة عقد لقاء مع إطارات ومستخدمي الناحية العسكرية الخامسة.

واكد الفريق أول شنقريحة  أن التلاحم الأبدي بين الشعب وقيادته المخلصة ومؤسساته الدستورية هو الضمان الوحيد للحفاظ على أمن واستقرار بلدنا.

وشدد الفريق أول على أن الشعب الجزائري شعب أصيل شحذته المحن والتجارب ويملك من القيم والمبادئ والإرادة والطموح ما يؤهله لمواصلة مسيرة التقدم والتطور والتنمية.

كما أسدى جملة من التعليمات والتوجيهات والتوصيات تتعلق بضرورة مواصلة جهود التحضير القتالي بكل جدية وصرامة من أجل المحافظة على قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي على درجات الجاهزية العملياتية

رمزي أحمد توميات

30 أبريل، 2023

مقالات ذات صلة

انطلاق الاختبارات الكتابية لمسابقة التوظيف بوزارة الشؤون الخارجية

20 مايو، 2022

“مراسلون بلا حدود” تصفع نظام المخزن بتتويج الصحفي المغربي المسجون عمر الراضي بجائزتها لسنة 2022

28 ديسمبر، 2022

علاش: تجنيد كافة الوسائل والإمكانيات المادية والبشرية لضمان سلامة المسافرين

29 يوليو، 2021

الرئيس تبون يعين أعضاء الحكومة الجديدة

2 يناير، 2020
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: