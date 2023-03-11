الفريق أول السعيد شنڨريحة يُنصّب المـديـر المـركـزي لأمـن الجـيـش بالنيابة

أشرف الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم السبت، باسم رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، على التنصيب الرسمي للعقيد محرز جريبي، مديرا مركزيا لأمن الجيش بالنيابة، حسب ما جاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وقال الفريق أول السعيد شنڨريحة “باسم رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، ووفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 02 مارس 2023، أنصب رسميا العقيد محرز جريبي مديرا مركزيا لأمن الجيش بالنيابة، خلفا للعميد عبد العزيز نويوات شويطر.

وعليه، آمركم بالعمل تحت سلطته وطاعة أوامره وتنفيذ تعليماته بما يُمليه صالح الخدمة، تجسيدا للقواعد والنظم العسكرية السارية وقوانين الجمهورية، ووفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار وتخليدا لقيم ثورتنا المجيدة”.

وكانت المناسبة -يضيف البيان- سانحة الفريق أول، أسدى خلالها لإطارات هذه المديرية، جملة من التعليمات والتوجيهات، بغية بذل المزيد من الجهود المتفانية خدمة للوطن والالتزام الكامل والوافي بالقيام بالمهام المنوطة.

عقب ذلك أشرف الفريق أول على مراسم التصديق على محضر تسليم واستلام المهام، يضييف البيان.

ش.ن

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